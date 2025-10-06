Schianto tra auto e moto e Lentigione, grave 55enne

Brescello (Reggio Emilia), 6 ottobre 2025 – Si è rischiato il peggio, nella prima serata sull’ex Statale 62 a Lentigione di Brescello, all’incrocio su cui si affaccia la stazione ferroviaria della stazione, dove per cause al vaglio dei carabinieri di Luzzara si sono scontrati un’autovettura Fiat 500 X e una moto Honda 350, proprio al centro dell’incrocio semaforico. Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha mobilitato le ambulanze della Croce rossa di Sorbolo, della Croce azzurra di Poviglio, l’autoinfermieristica di Guastalla, ai quali si è aggiunto anche l’elisoccorso arrivato dalla vicina Parma, atterrato nel piazzale antistante lo stabilimento Immergas. Ad avere la peggio nello scontro è stato il conducente del veicolo a due ruote, un uomo di 55 anni, residente a Parma, che risulta aver riportato un violento trauma cranico. Sul posto anche i vigili del fuoco di Guastalla per mettere i veicoli in sicurezza. Dopo le prime cure, il 55enne è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Parma, a bordo dell’ambulanza con personale medico al seguoto, in condizioni giudicate serie. Risulta fisicamente illeso il conducente dell’autovettura. I rilievi tecnici sono stati eseguiti dai carabinieri di Luzzara, allo scopo di chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.