Schianto tra auto e moto. Ferito un diciassettenne

Nel primo pomeriggio di ieri scontro tra auto e moto lungo la statale 63 del Valico del Cerreto in località Garfagnolo di Castelnovo Monti, come spesso accade in questo genere di incidenti stradali, la peggio è toccata al motociclista, un 17enne di Correggio, portato in elicottero in codice 2 all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggioa.

L’incidente è accaduto alle 13.45 in via Sparavalle, sono intervenuti gli operatori del 118 soccorso tra cui l’ambulanza della Croce Verde e l’automedica di Castelnovo Moni, l’eliParma e i carabinieri di Castelnovo per i rilievi circa la dinamica dell’incidente e relative responsabilità. Nello scontro tra i due mezzi che viaggiavano in direzioni opposte, è rimasto ferito il motociclista minorenne, ma era cosciente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

s. b.