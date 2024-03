Schianto tra auto e moto sulla Ss63. Un diciassettenne grave a Parma

Scontro tra auto e moto ieri nel primo pomeriggio lungo la statale 63 del Valico del Cerreto in località Rio Torbido, corrispondente alla tratta del comune di Casina: grave il giovane 17enne motociclista, che è stato trasferito in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma. Illeso invece il conducente dell’auto. Lo scontro auto-moto si è verificato nel pomeriggio di ieri alle 13.30 circa sulla strada statale SS63, nel tratto in prossimità della località Rio Torbido. Si tratta di un grave incidente che ha visto coinvolti una moto condotta da un giovane 17enne e un’auto il cui conducente non ha riportato alcun trauma. Purtroppo, il giovane centauro ha riportato traumi pesanti con varie fratture. Allertata la centrale del 118 soccorso da automobilisti in transito, sono prontamente giunti sul posto gli operatori sanitari della Croce Rossa di Casina, l’autoinfermieristica e l’automedica di Castelnovo Monti, i carabineri della stazione di Casina e gli agenti della polizia locale dell’Unione. Vista la gravità dei traumi subiti dal motociclista nel violento impatto con l’auto, gli operatori sanitari hanno ritenuto opportuno attivare anche l’eliParma, atterrato poco dopo nelle vicinanze dell’accaduto. Dopo i primi soccorsi sul posto, il 17enne è stata caricato in ambulanza e trasferito nella piazzola, dove nel frattempo era atterrato l’elisoccorso, quindi è stato caricato sull’elicottero e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma considerata la gravità delle ferite riportate dal giovane con fratture multiple. Sull’esatta dinamica e sulle responsabilità del’accaduto, sono tuttora in corso le indagini da parte delle autorità competenti. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, i carabinieri di Casina e la polizia locale che insieme hanno eseguito i rilievi su quanto accaduto nella dinamica dell’incidente. Durante l’intervento, per ovvie ragioni la statale 63 è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso e i successivi rilievi.

s. b.