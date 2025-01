Schianto tra auto e pedone. Grave una diciassettenne

Grave incidente ieri mattina a Fogliano: una ragazza di 17 anni è stata investita da un’auto. La giovane si trovava in prossimità delle strisce pedonali, vicino a una fermata del bus in via Fermi. Alla guida dell’auto c’era un trentenne. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale. La ragazza dopo l’incidente ha perso conoscenza ed è stata portata al Santa Maria Nuova di Reggio. L’azienda Usl ha riferito nel pomeriggio di ieri che le sue condizioni si sono stabilizzate e continua a essere strettamente monitorata con assistenza intensiva.

Il fatto è avvenuto poco prima delle sette del mattino, orario di punta su una strada che già di per sé vede molto traffico stradale a qualsiasi ora. Sull’asfalto di via Fermi ci sono i segni effettuati dalla Municipale per i rilievi, alcuni dei quali si trovano proprio sulle strisce pedonali.

I soccorsi sono stati attivati alle 6.55 del mattino, con ogni probabilità dunque la ragazza si stava recando a prendere il bus per andare a scuola quando è stata investita da una Nissan Juke. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia locale. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per prestare le prime cure alla 17enne, che è stata subito portata all’arcispedale Santa Maria Nuova. La ragazza si trova ricoverata con assistenza intensiva, nell’arco della giormata di ieri l’Ausl ha riferito che le sue condizioni non si erano aggravate.

Un simile episodio è avvenuto a fine novembre, a Guastalla: una studentessa di 14 anni abitante a Reggiolo, è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada, in via Sacco e Vanzetti, davanti alle scuole superiori di Guastalla, per raggiungere il bus in via Allende. La giovane è stata sbalzata sull’asfalto. Immediato l’allarme al 118: dopo le prime cure la studentessa è stata caricata in ambulanza e trasportata a sirene spiegate al Santa Maria Nuova, in condizioni giudicate serie, ma è rimasta sempre cosciente e collaborante coi soccorritori. Molto spaventata ma fisicamente illesa la donna sessantenne che era alla guida dell’autovettura. La scena aveva particolarmente scosso alcuni compagni di classe della ragazza, che erano presenti al momento dello schianto.

Giulia Beneventi