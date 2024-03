Schianto tra auto e scooter, arrivano i soccorsi. Ferito un cinquantunenne di Casalgrande

Momenti di paura ieri pomeriggio, verso le 14, a Fontana di Rubiera per un incidente tra un’auto e uno scooterone. Il sinistro si è verificato in via Fontana nei pressi dell’intersezione con via delle Valli. L’auto, una Opel Mokka, era condotta da un 50enne di Rubiera, mentre lo scooterone era guidato da un 51enne di Casalgrande. I due mezzi si sono scontrati. Sul posto l’ambulanza e l’automedica. Ferito il 51enne, caduto a terra e portato in ospedale a Reggio. L’uomo era cosciente e non è in pericolo di vita. Coinvolto anche l’automobilista. A Fontana è intervenuta la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per i rilievi di legge e per coordinare il traffico.