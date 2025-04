Schianto tra auto sulla provinciale. Tre persone ferite: non sono gravi

Soccorsi mobilitati, nella notte tra venerdì e ieri, per un incidente fra due auto accaduto sulla strada provinciale 111 all’altezza dell’area di servizio Il Ritrovo, a Gattatico. Sul posto sono intervenuti ambulanza, personale sanitario e vigili del fuoco, oltre ai carabinieri per effettuare i rilievi tecnici.

Coinvolte una Mercedes e una Toyota CH-R, gravemente danneggiate, entrambe ferme sulla carreggiata, tanto da dover bloccare il traffico.

A bordo della Mercedes viaggiavano tre persone: il conducente 23enne residente a Montecchio Emilia, un passeggero 26enne abitante a Monteccnio, entrambi rimasti feriti, una donna 27enne residente a Reggio Emilia, fisicamente illesa.

Alla guida della Toyota CH-R si trovava invece un uomo 68enne residente a Castelnovo Sotto, rimasto ferito.

In tre sono stati portati in ospedale a Reggio per medicare traumi vari giudicati dagli operatori sanitari come di lieve entità, nessuno dei coinvolti risulta in pericolo di vita.

Le cause dello schianto sono al vaglio dei carabinieri. La viabilità sul tratto stradale interessato dall’incidente è stata ripristinata dopo il completamento delle operazioni di rimozione e rilievo tecnico.