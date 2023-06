Schianto tra auto, traffico in tilt

Disagi al traffico nella tarda mattinata di ieri, all’orario di punta della pausa pranzo, sulla strada provinciale che collega Novellara a Campagnola, dove si sono scontrate due vetture (nella foto). Per fortuna non si registrano conseguenze di rilievo per le persone coinvolte – una coppia residente a Novellara e un uomo a bordo della seconda vettura – medicate sul posto dal personale dell’ambulanza della Croce rossa locale. Ma con le vetture in parte sulla carreggiata, il traffico è rimasto semi paralizzato fino al recupero dei veicoli, al termine dei rilievi di legge eseguiti dalla polizia locale. Solo dopo oltre un’ora la situazione è tornata alla normalità. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Guastalla. Altri due incidenti, non gravi, si sono verificati a Campagnola e a Bagnolo.