Schianto tra Doblò e furgone tra via Colombo e via Ferrari: 4 feriti

Quattro persone sono rimaste ferite nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente all’incrocio tra via Colombo e via Ferrari, alle porte del centro abitato di Novellara, sulla strada provinciale che collega a Reggiolo. È accaduto poco dopo le 16. Si sono scontrati un Doblò e un furgone Ducato. Coinvolti due uomini e una donna, di origine straniera e residenti nel Veronese, oltre a un uomo di 27 anni, abitante a Guastalla. Sul posto sono arrivati i soccorsi con le ambulanze della Croce Rossa di Novellara e di Fabbrico, l’automedica della Bassa, i vigili del fuoco di Guastalla, oltre alla polizia stradale del distaccamento guastallese per eseguire i rilievi e regolare il traffico. Due dei feriti hanno riportato traumi di media gravità, mentre altri due se la sono cavata con lesioni più lievi. A bordo delle due ambulanze sono stati portati all’ospedale di Guastalla. Nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita.

Quasi contemporaneamente i soccorsi sanitari sono intervenuti pure nella vicina Rolo, tra via Rubona, dove uno scontro fortuito ha fatto finire sull’asfalto due ciclisti. Si tratta di marito e moglie di 79 e 78 anni, del paese, che stavano facendo un giro in bici. Dopo le prime cure sono stati portati all’ospedale di Guastalla per medicare traumi non gravi. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Reggiolo e l’autoinfermieristica di Correggio.