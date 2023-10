Schianto tra due auto, 48enne ferito

Schianto fra due auto sabato alle 23 a San Girolamo di Guastalla, in via Ville, all’ingresso del centro abitato della frazione. Si sono scontrate una Ford Cmax e una Pontiac, che provenivano dalle opposte direzioni.

Mobilitati i soccorsi sanitari per un uomo di 48 anni, G.B., abitante in paese, che stava tornando verso casa. È poi emerso un "giallo" sul conducente dell’altra vettura, una Ford CMax: all’arrivo dei primi soccorsi è sembrato esserci una ragazza alla guida della vettura. Ma poco dopo si è presentato un giovane, dichiarando che era lui alla guida. Una situazione che è stata subito presa in considerazione dagli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana, per poter chiarire l’esatta dinamica dei fatti, anche in vista di possibili provvedimenti nel caso dovessero emergere delle irregolarità alla guida.

Il 48enne è stato soccorso dal personale dell’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo e dell’autoinfermieristica di Guastalla.

I vigili del fuoco del distaccamento della Bassa sono intervenuti per mettere in sicurezza le vetture, una delle quali con difficoltà nello spegnimento del motore.

Altro incidente poco dopo in via Ferri a Villa Sesso, con un’auto finita contro un albero dopo una sbandata. In ospedale due persone: un automobilista con traumi di media gravità e un’altra persona con ferite più lievi.

a.le.