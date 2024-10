Schianto tra due auto al buio. Una aveva appena sbandato

Ha sbandato in auto sulla rotonda alle porte di Novellara, sulla Provinciale verso San Tomaso della Fossa, per poi fermarsi sulla carreggiata. Con l’illuminazione che, secondo alcuni cittadini non sarebbe stata funzionante in quel momento in quell’incrocio, un altro automobilista in transito non si è accorto subito della presenza del veicolo fermo. Lo schianto fra le due auto, accaduto verso le quattro di ieri notte, è stato inevitabile.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi (foto) con l’ambulanza della Croce rossa locale, l’autoinfermieristica di Guastalla, raggiunta pure dall’automedica. I vigili del fuoco della Bassa hanno aiutato il ferito – un operaio quarantenne di origine straniera residente a Bagnolo – a uscire dall’abitacolo della vettura, per poi essere affidato al personale sanitario.

L’uomo è stato quindi accompagnato al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio in condizioni di media gravità. Attivate anche le procedure per gli accertamenti dello stato psicofisico dell’uomo, come da prassi in caso di simili incidenti.