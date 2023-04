Schianto tra due auto sulla statale 63, ferito un 46enne

Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto ieri mattina, verso le 9.20, a Vezzano sulla statale 63 in via Roma Nord all’intersezione con via Brodolini. Un’auto, guidata da un uomo di origine marocchina di 46 anni, residente a Villa Minozzo, procedeva verso Reggio, mentre l’altro mezzo (condotto da un uomo di origine indiana di 48 anni, residente a Vezzano, con a bordo la figlia 15enne) proveniva da via Brodolini e si è immesso sulla SS63. L’automobilista 46enne è stato portato in ospedale in condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa, i vigili del fuoco e la polizia locale dell’Unione Colline Matildiche per i rilievi e per gestire il traffico a senso unico alternato. Rallentamenti alla circolazione.

m.b.