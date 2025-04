Schianto tra furgone e bicicletta. Uomo 64enne ferito gravemente

Un ciclista di 64 anni di Rubiera è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 14.15, sulla strada provinciale 37 in via Munari nel comune di Scandiano al confine con Albinea.

Sono stati attivati i soccorsi dopo uno scontro tra bicicletta e un furgone guidato da un uomo di San Polo. I mezzi procedevano nella stessa direzione. Il ciclista è poi caduto a terra dopo l’impatto. Si sono vissuti momenti di grande apprensione e paura per l’uomo. Sul posto sono prontamente arrivate un’ambulanza della Croce Rossa e il personale dell’automedica per l’assistenza al ciclista.

Dopo le prime cure, è stato in seguito trasportato in ospedale, con un codice rosso, all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per essere sottoposto agli accertamenti e alle terapie del caso da parte dei sanitari del nosocomio reggiano. Inizialmente le sue condizioni di salute sono state giudicate gravi. Fortunatamente era cosciente.

Sul luogo è prontamente arrivata la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per compiere i rilievi e gestire pure la viabilità. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia locale per cercare ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale. Illeso il conducente del furgone che si è scontrato con la bicicletta.

m. b.