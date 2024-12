Schianto tra un’auto e un camion. Donna di 45 anni al pronto soccorso

Una donna 45enne è rimasta ferita in un incidente accaduto la vigilia di Natale nella zona industriale di Gualtieri. Si sono scontrati un’autovettura Opel Corsa e un autocarro adibito al servizio di espurgo.

Lo schianto su un incrocio affacciato su via XXV Aprile, alla prima periferia del paese. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa locale insieme al personale dell’autoinfermieristica.

Dopo le prime cure, la donna, abitante a Gualtieri, è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di zona per eseguire accertamenti clinici. Ha riportato traumi vari ma non è in pericolo di vita.

Evidenti i danni all’auto, dovuti alla violenza dell’impatto con l’autocarro. Sul posto la polizia locale per eseguire rilievi tecnici. Altri incidenti, non gravi, si sono verificati tra martedì e ieri anche in via Romana a Poviglio e a Villa Argine di Cadelbosco Sopra, oltre che tra Luzzara e Codisotto, dove un giovane in ciclomotore è finito fuori strada, forse a causa di una distrazione, all’altezza di una curva.