Schianto tra un’auto e un furgone. Un 51enne è grave in ospedale

Diversi gli incidenti stradali avvenuti nella Bassa. Piuttosto grave l’esito dello scontro tra due auto avvenuto verso le 8 di ieri mattina in via Valli, alle porte del centro abitato di Bagnolo. Le condizioni più critiche sono apparse quelle di un uomo residente a Reggio.

Sono arrivati le ambulanze della Croce rossa di Bagnolo e Novellara, l’automedica di Reggio, oltre all’elisoccorso di Parma. Dopo le prime cure, a bordo di un’ambulanza l’uomo, di 51 anni e alla guida di un Fiat Doblò, è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio in condizioni giudicate piuttosto gravi, in codice rosso.

Coinvolta nello schianto anche una donna, una trentenne abitante a Bagnolo, che era a bordo di una una Citroen C3. Per lei si registrano traumi non gravi, ma è stata comunque trasportata in ospedale per le medicazioni. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Per gli accertamenti sul posto i carabinieri di Correggio.

Sempre ieri mattina altro schianto tra auto, stavolta sull’ex Statale 62 a Lentigione di Brescello, un tratto di strada al centro di forti polemiche – con tanto di formazione di un Comitato di cittadini – legate proprio alla sicurezza, ai numerosi schianti e ai relativi disagi per il traffico. Così come è avvenuto ieri mattina, in orario di punta. Non si registrano conseguenze di rilievo alle persone coinvolte.

E l’altra sera in viale dei Mille a Correggio, nello scontro tra auto, sono rimaste ferite tre persone, in modo non grave: si tratta di una dona di 43 anni e di due minorenni di 8 e 11 anni di età. Sono stati portatiti al Santa Maria Nuova di Reggio per una visita di controllo. Fisicamente illesi altri tre giovani di 10, 17 e 18 anni.

Antonio Lecci