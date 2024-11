Schianto tra un’auto e una moto. Giovane di 26 anni in ospedale

Soccorsi mobilitati l’altra sera sulla Provinciale per Carpi, a Ponte Vettigano di Campagnola, dove si sono scontrati un’auto e una moto. Un giovane di 26 anni, abitante a Fabbrico, ha riportato traumi ortopedici giudicati piuttosto seri. Sono intervenuti i volontari della Croce rossa con l’automedica della Bassa (foto). Dopo le prime cure, il giovane è stato trasportato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, per ultimare gli accertamenti. I carabinieri, intervenuti per eseguire i rilievi, hanno parlato con il ferito, raccogliendo anche la sua testimonianza. Non sembra essere in pericolo di vita. Quel tratto di strada, a Ponte Vettigano, in questi mesi è interessato dal maggior traffico per la chiusura per lavori di un tratto di via Ca de Frati, fra Rio Saliceto e Rolo, con la viabilità concentrata proprio su quella carreggiata per poter raggiungere Rolo e Fabbrico.