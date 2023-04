Schianto tra un’auto e uno scooter, grave un operaio di 47 anni

Diversi incidenti si sono verificati sulle strade della Bassa.

· Gravemente ferito, ma non in pericolo di vita, un operaio di 47 anni, di origine africana ma abitante a Brescello, che ieri mattina si è scontrato in scooter con un’autovettura, in via Romana a Poviglio (foto a sinistra), all’incrocio con via Fratelli Cervi. Sono intervenuti l’ambulanza della Croce azzurra con l’automedica di Guastalla e l’elisoccorso di Parma. L’operaio è stato portato all’ospedale Maggiore di Parma. Illeso il conducente dell’auto, un 63enne del paese. Rilievi della polizia locale.

· L’altra sera soccorsi a Santa Vittoria di Gualtieri (foto a destra), in via Fangaglia, per un’auto finita fuori strada, forse per un malore del conducente, un 22enne residente a Castelnovo Sotto, portato al Santa Maria Nuova di Reggio con traumi di media gravità.

· Ben tre gli incidenti l’altra sera a Reggiolo. Due i feriti (non gravi) in un tamponamento tra auto nella zona industriale Gorna. Due feriti in una sbandata alla rotatoria a Brugneto, con un pakistano residente a Modena sospettato di essere in stato di ebbrezza alcolica. Soccorsi mobilitati pure per un altro incidente, sempre a Brugneto, tra via Guastalla e via Spallanzani.

