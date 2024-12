Schianto tra veicoli, 26enne ferito

Soccorsi mobilitati nella tarda serata di mercoledì, poco prima della mezzanotte, per un incidente accaduto in via Fosdondo, nella omonima frazione di Correggio. Per cause al vaglio dei carabinieri della locale caserma si sono scontrate due auto. A bordo di una Polo si trovava un giovane di 26 anni, abitante a Bagnolo, mentre su una Golf viaggiava un ragazzo di 23 anni, residente a Gualtieri. Il 26enne bagnolese sembra aver riportato i traumi di maggior rilievo, trasportato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio a bordo di un’ambulanza della Croce rossa locale. In ospedale è stato accompagnato pure l’altro automobilista, con ferite giudicate più lievi. Nessuno dei due risulta essere in pericolo di vita. Due le ambulanze intervenute, insieme al personale dell’autoinfermieristica. I carabinieri hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.