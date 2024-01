Schianto, tre persone portate in ospedale

Soccorsi mobilitati ieri pomeriggio, verso le 18, per un incidente stradale avvenuto in via Brolo Sotto, a Chiozza di Scandiano. Tre i veicoli che sono rimasti coinvolti nello schianto. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli operatori inviati dal 118 e i vigili del fuoco. Tre persone sono state portate in ospedale per le cure del caso: non sono in pericolo di vita. È intervenuta la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per i rilievi e coordinare il traffico. Disagi e rallentamenti alla viabilità.