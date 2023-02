Schianto, un’auto in fiamme, l’altra nel fossato: i familiari accorrono a spegnere il fuoco

Violento incidente, ieri pomeriggio in via Erbosa a Rubiera, al confine con il territorio di San Martino in Rio. Si sono scontrate una Fiat Panda (poi finita nel fossato) e una Nissan (che si è incendiata nella parte anteriore). Si è temuto il peggio per le tre persone coinvolte – una ragazza 22enne residente a Correggio, oltre a padre e figlio sulla Nissan –, ma per fortuna nessuno sembra aver riportato conseguenze di rilievo. La ragazza è stata portata in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio in condizioni di media gravità. Padre e figlio, invece, sono usciti fisicamente illesi dall’incidente.

Sono stati i familiari dei coinvolti nello schianto – che abitano a poca distanza dall’incrocio teatro dello schianto – a intervenire per domare tempestivamente il principio di incendio al vano motore dell’autovettura. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Reggio, l’ambulanza della Croce rossa di Rubiera, l’autoinfermieristica ospedale di Correggio, carabinieri di Rubiera, oltre agli agenti della polizia locale delle due aree confinanti (Tresinaro Secchia e Pianura Reggiana) per eseguire i rilievi tecnici e deviare il traffico su percorsi alternativi.