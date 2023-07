Schianto vicino all’incrocio tra un’auto e una moto da cross, ferito un 19enne

Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto ieri alle 8 a Scandiano nei pressi dell’incrocio tra via Martiri della Libertà e via dell’Abate.

Sono stati attivati i soccorsi per uno scontro, avvenuto per cause in corso d’accertamento, tra un Fiat Doblò (guidato da un 52enne) e una moto da cross condotta dal giovane.

Il 19enne, dopo l’impatto con l’altro mezzo, è caduto a terra. E’ stato trasportato in ambulanza in ospedale per le cure del caso. Non è in pericolo di vita.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia.