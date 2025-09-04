Schianto violento, paura a Villanova

Un’auto quasi completamente distrutta, mentre l’altra ribaltata sulla strada con tutte le ruote all’aria.

Questo è quanto si sono ritrovati di fronte i primi soccorritori, l’altra sera poco dopo le 21 all’incrocio tra via Colombo e via del Porto, all’altezza della zona industriale Ranaro, a Villanova di Reggiolo. Ambulanza e forze dell’ordine sono stati chiamati dopo il violento schianto tra una Volkwagen Touran e una Golf. L’impatto è stato talmente potente che le auto hanno perfino rischiato di finire nel vicino canale di bonifica.

Due i feriti: un cinese di 61 anni, residente a Reggiolo, e un 23enne abitante a Rolo. Inizialmente le loro condizioni apparivano serie, tanto da fare intervenire, oltre alle ambulanze Cri di Reggiolo e Fabbrico, anche automedica e vigili del fuoco. Dopo le prime cure i due sono stati portati d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio. Il conducente di origine straniera è stato ricoverato con una prognosi di almeno un mese; più lievi invece i traumi per il giovane.

Si sono verificati importanti disagi al traffico, in particolare durante le fasi del soccorso e dei rilievi tecnici.

Inoltre, poche ore prima un altro incidente si era verificato a poca distanza dal primo, sempre in via Colombo ma a Novellara, sulla strada che porta a Reggiolo, con quattro feriti dopo lo scontro tra due furgoni.

Antonio Lecci