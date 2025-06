Schieramento di Coalizione Civica : "Se Max Mara non apre al dialogo voteremo contro il Polo della Moda"

Coalizione Civica minaccia di votare contro il polo della moda a Reggio Emilia. "Fare politica significa schierarsi. Noi siamo dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori. Non possiamo chiudere gli occhi davanti a licenziamenti brutali e condizioni di lavoro vessatorie" fanno sapere i consiglieri di Coalizione Civica Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli.

Lunedì il Consiglio comunale di Reggio Emilia affronterà due casi emblematici che secondo Coalizione "chiamano la politica a fare ciò che le compete: prendere posizione. Coalizione Civica presenterà due ordini del giorno urgenti a sostegno delle lavoratrici della Manifattura San Maurizio Srl - azienda dell’indotto Max Mara - e delle dipendenti licenziate dall’azienda InterPuls di Albinea".

"Se il dottor Maramotti continuerà a ignorare le richieste di dialogo e non incontrerà le lavoratrici e i sindacati per mediare e trovare soluzioni – aggiungono i consiglieri – non potremo votare a favore del progetto del nuovo polo della logistica di Max Mara alle Fiere, anche chiamato dolcemente ‘Polo della Moda’.

Il progetto, precisano i consiglieri reggiani, "è valido dal punto di vista urbanistico ma non può poggiarsi su fondamenta fatte di sfruttamento e disuguaglianze. Uno sviluppo economico che calpesta la dignità di chi lavora non è sviluppo: è abuso". Il primo caso riguarda la Manifattura San Maurizio Srl, dove decine di lavoratrici "hanno denunciato pubblicamente un clima di sfruttamento e umiliazione: ritmi di lavoro insostenibili, pressioni psicologiche, ferie imposte, permessi negati, insulti sul corpo, e persino sorveglianza sulle pause fisiologiche". Un caso che è arrivato fino in Parlamento, con un’interrogazione alla Camera prima di Stefania Ascari (M5s) e l’intervento di Avs da parte di Marco Grimaldi e Francesco Mari, che hanno chiesto alla ministra del Lavoro Marina Calderone invii gli ispettori alla Manifattura San Maurizio. Ad Albinea invece, due giovani lavoratrici "sono state licenziate dall‘azienda InterPuls con effetto immediato, dopo l’introduzione di un nuovo software gestionale che ha reso ‘obsolete’ le loro mansioni. Una delle due era appena rientrata dalla maternità".

"A Reggio Emilia non possiamo accettare il silenzio e l’indifferenza. Il rispetto dei diritti dei lavoratori deve essere condizione imprescindibile per ogni progetto di sviluppo, anche per il cosiddetto Polo della Moda – concludono De Lucia e Aguzzoli –. Il lavoro non è solo produttività: è dignità, è futuro, è identità. E non può più essere sacrificato in nome del profitto".