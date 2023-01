Schiuma nel Tresinaro: scatta l’allarme

Preoccupazione per una formazione schiumosa nel Tresinaro. Il Comune di Scandiano ieri ha subito informato i cittadini del problema emerso nel torrente. Saranno eseguiti gli accertamenti del caso per cercare di individuare le cause. Il sindaco scandianese Matteo Nasciuti è stato avvisato della situazione. Ieri pomeriggio il Comune ha fatto sapere che nelle "ultime ore abbiamo registrato una formazione schiumosa nel Tresinaro (nella foto)". E’ stato inoltre assicurato che il sindaco Nasciuti ha provveduto "a informare – dicono sempre dal municipio – i carabinieri e la Forestale che condurranno i rilievi del caso per capirne le cause e valutare eventuali interventi utili". Sono stati attivati anche i tecnici di Arpae. Probabilmente il Tresinaro sarà monitorato con attenzione in questi giorni nella zona interessata dalla presenza della schiuma. Non si esclude un sopralluogo delle autorità preposte per eseguire i controlli necessari nell’area del torrente. In questi casi sono ovviamente sempre preziose eventuali segnalazioni dei cittadini.

mat. b.