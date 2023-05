Schlein, doppia festa Due torte per i 38 anni e la sfilata nei paesi per sostenere i sindaci

di Antonio Lecci

Elly Schlein a caccia di voti nella Bassa per i candidati sindaci e consiglieri delle coalizioni di centrosinistra, a Correggio e a Castelnovo Sotto. Alcune centinaia di persone hanno atteso la segretaria nazionale del Pd nelle varie tappe reggiane. E per l’ex vicepresidente della Regione c’è stata anche l’occasione, pur se con un giorno di ritardo, per continuare i festeggiamenti del suo compleanno numero 38.

Per lei sono arrivate ben due torte: la prima durante la tappa al Mini Bar, in centro storico a Correggio, l’altra invece durante la successiva visita a Castelnovo Sotto. Fra questi due appuntamenti si è svolto pure un incontro pubblico al centro sociale Espansione Sud a Correggio, dove circa duecento persone hanno ascoltato e applaudito la Schlein, accompagnata dal quartier generale del Pd con il segretario provinciale Massimo Gazza, il sindaco di Reggio Luca Vecchi, ma anche consiglieri regionali, fino a sindaci e assessori della Bassa, accompagnati da ex sindaci di Correggio tra cui la parlamentare Ilenia Malavasi. Un pubblico di tutte le età ha accolto la Schlein nel centro storico correggese, mentre al centro sociale Espansione Sud l’età media dei presenti si è decisamente alzata.

Proprio qui, all’ombra degli alberi per ripararsi dalla prima ondata di caldo della primavera, il popolo del Pd ha atteso la segretaria nazionale, giunta con un ritardo di circa 50 minuti rispetto all’orario previsto.

La Schlein, nel suo discorso, ha ovviamente contestato le scelte del governo di centrodestra: "Continueremo a batterci contro i tagli e la privatizzazione della sanità pubblica, che è la diretta conseguenza della scelta di non metterci risorse e lasciare sole le regioni che hanno affrontato i maggiori costi durante la pandemia per poter essere a fianco dei cittadini – ha sferzato la giovane leader – Lo dico in questa terra che mi ha insegnato che ci si rialza dalle difficoltà solo stando uniti, non lasciando indietro nessuno, tendendo una mano a chi fa più fatica. Il governo Meloni sta facendo l’opposto, anche con quello che hanno chiamato ’decreto lavoro’ ma che avrebbero dovuto chiamare ’decreto precarietà’. Diciamo che il welfare non è un costo, è un investimento".

L’ospite di turno ha poi invitato i cittadini ad andare a votare, sostenendo le liste di Fabio Testi a Correggio e la squadra di Francesco Monica a Castelnovo Sotto: il primo assessore per due mandati, il secondo sindaco in carica che tenta il mandato bis.