Schlein e de Pascale: "Da questo governo solo promesse al vento"

"Difesa della sanità pubblica, della scuola pubblica, del lavoro di qualità e buona impresa sono al centro del programma di Michele de Pascale. Sono felicissima di essere a Reggio con lui a sostenerlo ancora una volta". Così una raggiante Elly Schlein ieri sera al Centro Malaguzzi per l’evento di chiusura della campagna elettorale del Pd e della coalizione del centrosinistra. È stata per lei la quarta volta in 7 mesi nella nostra città. Un bagno di folla: non meno di 350 i presenti, sedie terminate e tantissimi seduti sulle scale, con il segretario dem Gazza a fare gli onori di casa insieme al sindaco Massari. In prima fila davanti al palco dirigenti locali ed eletti, da Luca Vecchi e Graziano Delrio, ai parlamentari Malavasi e Rossi, ed i sei candidati consiglieri. "Siamo qui per parlare con Michele De Pascale del futuro di questa meravigliosa terra. Di sanità pubblica, che difendiamo anche da una manovra che continua a definanziarla… siamo in una regione in cui la destra vorrebbe portare la sua ricetta di privatizzazione dei servizi. Invece noi vogliamo vuole difendere la sanità universalistica, quella che cura tutto e tutti a prescindere dal portafoglio che hanno in tasca. Vogliamo dare supporto concreto alle famiglie, a partire dai nidi".

De Pascale iniziato il suo intervento parlando dell’astensionismo: "È drammatico, È un problema serissimo di democrazia: ci sono persone che non sanno che si vota. Abbiamo spostato parti rilevanti delle decisioni dai Comuni alle Regioni, dallo Stato all’Ue. Ma sia l’Europa che le Regioni faticano ad entrare nel sentimento delle persone. Lavoriamo sulla partecipazione prima e dopo le elezioni. Bisogna avere rispetto verso l’astensione figlia della rabbia verso la politica e riguadagnarci la fiducia".

E dentro questa sfida ha poi illustrato la sua proposta, "un contributo per fare politica in modo diverso. Il centrodestra ha fondato il consenso su promesse che sapeva di non poter mantenere. Due anni di governo, sareste in grado di citare 1 provvedimento del Governo Meloni che ha dato più sicurezza a un cittadino?!? Bisogna aggredire un’idea di politica che si basa sulla presa in giro delle persone".

Poi citando una recente visita a Casa Cervi, ha aggiunto: "Dopo la guerra quelle persone avevano solo miseria: avrebbero potuto immaginare cosa è oggi l’Emilia-Romagna, cosa rappresenta nel mondo? No, ma potevano sognare. E avevano il lavoro e si sono spezzati la schiena per dare ai loro figli un futuro migliore lontano dalla miseria. E poi non c’ è un’altra terra al mondo con la forza del volontariato".