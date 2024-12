Sci, brillano le perle del crinale

Ultimo dell’anno incandescente in montagna: sole, neve, fiaccolate, fuochi d’artificio e tanta allegria, tutto questo all’insegna di un anno migliore, aperto alla speranza che cessino le guerre e che anche la montagna, partendo da questi primi segnali positivi, torni a sognare. La stazioni sciistiche, Ventasso, Cerreto e Febbio, ben distribuite sull’arco dell’Appennino reggiano, sono tornate a vivere una stagione invernale fantastica con tanti turisti dello sport bianco giunti da ogni parte d’Italia ma anche dall’estero. In questi giorni alberghi e ristoranti registrano ovunque il pieno.

Finalmente, dopo vari inconvenienti tecnici, anche la stazione di Cerreto è riuscita a partire due giorni fa aprendo tutti gli impianti, compreso quello della seggiovia quadriposto che porta nel vallone de La Nuda. "Dopo un lavoro straordinario e impegnativo di tecnici specializzati - ha precisato Marco Giannarelli, direttore di Turismo Appennino - i problemi sono stati risolti, consentendo di completare con successo il collaudo della Motorizzazione. La quadriposto è tornata operativa a partire da domenica, adesso tutto sta andando bene come da programma". Cristina Zampolini, agente immobiliare e titolare dell’omonima agenzia locale, conferma il tutto esaurito a Cerreto Laghi e non solo. "In questi giorni qui è tutto pieno: ristoranti, alberghi e gli appartamenti dei vari condomini, - afferma la Zampolini – tutti sono qui per festeggiare con la neve l’ultimo dell’anno come da tradizione. Come al solito, ci sono molti giovani che si danno appuntamento a Cerreto Laghi per salutare il nuovo anno in allegria".

La stazione di Ventasso Laghi sta vivendo da due settimane una stagione sciistica di grande successo grazie all’ottimo innevamento e alla funzionalità dei servizi in generale. Sono attivi i due impianti: quello della pista baby e quello del crinale che offre agli sciatori l’opportunità di scelta del percorso di discesa tra cui quello panoramico che costeggia un lato del Lago Calamone completamente bianco di neve ma vietato per motivi di sicurezza. Già domenica sera i giovani turisti, molti in arrivo dalla provincia di Parma ma anche dall’estero, hanno voluto anticipare una suggestiva fiaccolata che probabilmente ripeteranno questa sera in attesa del cenone a cui seguirà musica dal vivo e spettacolo pirotecnico.

Viaggia a pieno ritmo anche la stazione Monte Cusna a Febbio di Villa Minozzo dove gli amanti dello sport bianco sono tornati a vivere le emozioni delle discese lungo le piste dove ha mosso i primi passi il campione olimpico Giuliano Razzoli. Grazie ai nuovi investimenti con il contributo della Regione Emilia-Romagna e alla collaborazione fra Amministrazione comunale di Villa Minozzo e la nuova gestione della società Planeta srl, la stazione di Febbio Monte Cusna ha ripreso ritmo e, soprattutto, è tornata alla ribalta con una straordinari presenza di turisti. "Per la stagione invernale - afferma il sindaco Elio Ivo Sassi - il nostro obiettivo è garantire un’esperienza funzionale e sicura con un messaggio semplice diretto: il Cusna è vostro, godetevelo con prudenza e rispetto. E’ un patrimonio naturale unico dell’Appennino".