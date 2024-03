Sci, finalmente ci siamo: piste e impianti aperti tutti i giorni: "Pronti ad accogliere i turisti"

Tutti i giorni impianti aperti a Cerreto Laghi dove si scia però solo nella parte alta del vallone de La Nuda a quasi 2.000 metri di quota, grazie alle ultime nevicate e alla bassa temperatura. Gli operatori della stazione sciistica in queste notti, col favore delle condizioni meteo, riescono a produrre neve così da mantenere le piste perfettamente agibili nella massima sicurezza. In queste giornate di sole, come riferisce Marco Giannarelli direttore degli impianti e responsabile di Turismo Appennino, c’è stato un discreto afflusso di sciatori che ha ridato vita alla stazione di Cerreto creando, anche se la stagione invernale sta per concludersi, nuovo entusiasmo. "Le previsioni meteo sono buone – afferma Giannarelli –, contiamo nel prossimo weekend di avere un po’ di gente. Siamo pronti ad accogliere i turisti della neve che in questa strana stagione invernale non hanno potuto dare sfogo alla loro passione". Sia nella stazione di Cerreto che nelle altre località del crinale, queste sono giornate invitanti per gli escursionisti, ma anche per chi ama fare una passeggiata in montagna dove cominciano a sbocciare i primi fiori tra cui le primule.

s. b.