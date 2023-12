Sci, il via rinviato al weeklend: "Servono temperature più fredde"

L’apertura della stagione sciistica a Cerreto Laghi è stata rinviata al prossimo weekend, neve permettendo. Gli operatori anche quest’anno, nonostante la nevicata, sono stati ancora una volta traditi dalle condizioni meteorologiche con temperatura non idonea all’attivazione dell’impianto di innevamento, anzi ci sono state due giornate di sole che hanno favorito il flusso turisti a Cerreto Laghi, però gli impianti sono rimasti faremo per scarso innevamento. "Stiamo programmando l’apertura per il prossimo fine settimana – ha detto il direttore degli impianti Marco Giannarelli – ma saremo più precisi nei prossimi giorni perché tutto dipende dalle condizioni del tempo, se nevica o se piove e se l’abbassamento della temperatura sarà tale da consentirci l’innevamento autonomo per rafforzare in manto nevoso sulle piste Eravamo in tantissimi venerdì ai festeggiamenti per i 70 anni dell’apertura degli impianti. I fuochi d’artificio hanno riscosso un grandissimo successo, preceduti dalla suggestiva e colorata fiaccolata organizzata dai maestri dalla Scuola di Sci". Insieme al Parco e è stato organizzato un convegno in cui sono intervenuti Paolo Grigolli, direttore dell’Azienda turismo della Val di Fassa e Luca Pezzi responsabile del Soccorso Alpino in cui sono stati evidenziato spunti per migliorare l’orientamento turistico.

s.b.