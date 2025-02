Sci, stop a Cerreto Laghi: "Stagione pessima"

Mancano pochi giorni a marzo, il mese che porta la primavera e conclude una stagione invernale molto deludente per gli appassionati di sport invernali e per gli operatori della stazioni dell’Appennino: Cerreto Laghi, Ventasso Laghi e Febbio dove l’attività sportiva, soprattutto a causa delle condizioni meteo non favorevoli, si è ridotta a circa due settimane. Una stagione negativa che non premia l’impegno e il sacrificio, anche economico, degli operatori delle stazioni invernali dove la mancanza di neve fa saltare anche posti di lavoro. Insoddisfatto il direttore di Turismo Appennino, Marco Giannarelli a cui compete anche la gestione degli impianti di risalita di di Cerreto Laghi: "Poca neve poca gente, questa non può certo essere considerata una stagione invernale positiva – dice –. La neve l’abbiamo salvata nella parte alta de La Nuda, lì ce n’è ancora tanta e si potrebbe anche sciare, mentre in basso è andata via quasi tutta. La settimana scorsa abbiamo tenuto aperti gli impianti di risalita fino a domenica, da oggi (ieri, ndr) siamo di nuovo chiusi e la nostra intenzione è di aprire solo nei weekend, sempre che ci sia un po’ di neve. Tutto dipende da come proseguiranno le condizioni mete. Certo ormai siamo a marzo, ben che vada è difficile recuperare".

La società Planeta, attuale gestore della stazione Alpe di Cusna (Febbio) dopo alcuni sopralluoghi, ha deciso di riattivare la vecchia stazione di pompaggio e con l’aiuto di esperti collaboratori è stato ripristinato il pieno funzionamento: quattro cannoni sono pronti a sparare neve. I gestori di Ventasso Laghi sperano in una buona nevicata e intanto offrono ai turisti che hanno voglia di camminare, lo spettacolo del Lago Calamone ghiacciato, non percorribile. Intanto proprio ieri sera si è svolto un incontro presso il foyer del Teatro Bismantova sul futuro dello sport nell’Appennino reggiano: è stato presentato il piano triennale di riforma dello sport e le opportunità per le società sportive, proposto dalla Regione Emilia Romagna. L’intervento dell’assessore allo sport dell’Unione e sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti è stato proprio sullo sport come strumento di promozione delle aree interne dell’Appennino.

Settimo Baisi