Scia di incendi dolosi: sei auto distrutte nel giro di una settimana

Reggio Emilia, 10 marzo 2024 – Tre incendi dolosi di auto in meno di una settimana solo nella Bassa Reggiana. E nei giorni precedenti altri simili episodi si erano verificati tra la città capoluogo e la Val d’Enza, sempre con il forte sospetto dell’azione di piromani. Si allunga ulteriormente, notte dopo notte, l’elenco degli incendi sospetti su auto in sosta. Sono state ben due le vetture completamente distrutte dalle fiamme ieri notte, in via Canolo a Correggio. A prendere fuoco sono state una Polo e un’Audi A4, rispettivamente di proprietà di un uomo di 52 anni e di un 64enne, entrambi di origine magrebina. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Reggio e Carpi per domare le fiamme, oltre ai carabinieri per gli accertamenti. Le indagini hanno confermato l’ipotesi dolosa. Occorre capire le motivazioni: gesto mirato come ’dispetto’ ai proprietari? Oppure c’è una banda di vandali piromani che imperversa nel Reggiano? Le vittime non risultano essere dei pregiudicati o soggetti a rischio per simili episodi. Per questo le indagini non sono facili, senza una pista precisa da battere. Appena l’altra notte è stata incendiata, a Villanova di Reggiolo, una Bmw 218 di proprietà di un uomo di 54 anni. Mercoledì auto a fuoco a Cavriago, probabile dolo. Domenica notte era toccato a una vettura in sosta davanti a un garage, a Pieve di Guastalla ( foto piccola ), e domenica mattina un’altra auto a fuoco, a Rosta Nuova, Reggio, in via Wibicky, al civico 1: una Fiat Panda è stata distrutta dalle fiamme.