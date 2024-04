Scintille da un cavo. Rischio incendio su un terrazzo

Si è rischiato un incendio sul balcone di un’abitazione, l’altra mattina in via Veneto, in centro a Novellara. Forse per un problema legato alla pioggia e un cavo della linea elettrica non perfettamente isolato, si sono sprigionate alcune scintille, che in quota hanno raggiunto un vicino balcone. Per fortuna non si è sprigionato alcun rogo, pur se una piccola porzione di parete esterna è rimasta leggermente annerita. Le scintille si sono esaurite in breve tempo. Ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Guastalla per mettere in sicurezza l’area, in attesa dell’arrivo dei tecnici elettricisti di Enel. Da segnalare pure il disagio del black out elettrico temporaneo che ha interessato la zona circostante. L’erogazione di energia è stata ripristinata dall’intervento dei tecnici, che in breve tempo hanno raggiunto il luogo indicato per risolvere in fretta il guasto.