Scioperi Movinlog: "Confronto mai mancato"

Licenziati e anche querelati per diffamazione insieme ai rappresentanti sindacali di Adl Cobas. Sempre più teso il (non) rapporto tra la società di servizi logistici reggiana Movinlog spa e i 18 lavoratori impiegati nell’appalto alla Grissin Bon di Calerno.

Movinlog rivendica "l’integrale rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di appalti e di contratti di lavoro individuali e collettivi", e "con riferimento a tutte le accuse che sono state formulate a mezzo stampa, tramite web e tv tutte prive di fondamento e lesive dell’immagine della nostra azienda" intraprenderà "le azioni legali necessarie per la tutela dei propri diritti".

I 18 lavoratori da tre lustri lavorano negli stessi magazzini, passando da una coop a una ditta all’altra, ma sempre in appalto Grissin Bon. Sono in sciopero dopo aver appreso 10 giorni fa che dal primo ottobre il loro rapporto di lavoro si interromperà. L’azienda ora spiega la sua versione rispetto alla vertenza. Il contratto di appalto con Grissin Bon inizia il primo gennaio 2022: "Sono stati compiuti tutti i passi necessari per preservare la continuità lavorativa" nei magazzini Plant C2 e Plant C3. Movinlog poi "ha partecipato al tavolo sindacale con la Cgil, precedente sindacato, e ha proceduto all’assunzione di tutti i lavoratori, inquadrandoli nel corretto livello retributivo previsto dal Ccnl Logistica e Trasporti, in relazione ad anzianità maturata e mansioni". Il verbale è stato firmato da tutti i lavoratori, da Movinlog e Cgil; "a seguito di specifica richiesta dei lavoratori, è stata inserita una clausola che garantisse loro l’immodificabilità della sede di lavoro, inibendo a Movinlog la possibilità di trasferirli in qualsiasi altro cantiere attivo, inclusi gli altri Plant limitrofi di Grissin Bon. È stato anche siglato un contratto di 2° livello che prevedeva un buono pasto per ogni giornata lavorata, un premio presenza e un percorso di crescita personale".

Al tavolo, aggiunge l’azienda, i lavoratori "non hanno mai manifestato reticenze di sorta ed hanno accolto con favore il cambio appalto, dagli stessi riconosciuto come migliorativo.

Unitamente al cambio di appalto sui Plant C2 e C3, è stata avviata l’attività nel Plant C4, con assunzione di nuovi lavoratori". Le cose cambiano a maggio, quando Movinlog ha ricevuto una richiesta di incontro da parte di Adl Cobas, a cui alcuni lavoratori si erano iscritti alcuni giorni prima. La riunione si tenne il 24 maggio: dopo "Adl Cobas ha aperto lo stato di agitazione che ha portato ad una serie di scioperi, nonostante la disponibilità mostrata da Movinlog per cercare di venire incontro alle nuove istanze dei dipendenti".

In luglio è stato realizzato un nuovo tavolo sindacale: qui Movinlog "ha formulato una proposta migliorativa, per estendere loro l’accordo di 2° livello, ma purtroppo non è stata accolta". La frattura si era consumata e in seguito Movinlog, non essendo "in condizione di continuare l’esecuzione dell’appalto Grissin Bon, si è vista costretta ad inviare un formale recesso dal contratto di appalto. Non avendo la possibilità di reimpiegare i lavoratori in altri cantieri, anche per effetto della clausola, la società ha dovuto procedere con l’invio delle lettere di licenziamento".

Francesca Chilloni