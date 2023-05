Sciopero alla Proterm per il contratto

Vertenza in corso alla Proterm (ex Set Srl), azienda specializzata in trattamenti termici che ha sede a Bologna e due unità produttive di cui una a Reggio e l’altra a Pesaro. I circa trentaquattro dipendenti dello stabilimento reggiano, riuniti in assemblea nella giornata di lunedì, hanno deciso di scioperare dopo che l’azienda ha stabilito di non rinnovare il contratto aziendale e di procedere invece con erogazioni unilaterali basate sui risultati misurati nello stabilimento di Bologna. Lo spiega la Fiom in una nota e aggiunge: "L’adesione alla protesta ha visto partecipe la quasi totalità dei dipendenti che sono venuti a conoscenza della volontà dell’Azienda di non rinnovare il contratto e procedere con erogazioni unilaterali solo a seguito della nostra richiesta di incontro avvenuto poi nella sede di Confindustria a Bologna lo scorso 26 maggio".

"In quella sede ci è stato comunicato, senza possibilità di trattativa o mediazione, che non ci sarebbe stato il rinnovo del contratto – continua Stefano Catellani che per la Fiom segue la vertenza – La motivazione riguarderebbe l’ingresso nel Gruppo, nel corso del 2023, di una nuova azienda. Pertanto agli attuali dipendenti toccherebbero delle quote una tantum di cui avremmo avuto futura comunicazione".