"Sciopero benzinai, i cittadini ci hanno supportato"

"I miei spero lo abbiano fatto tutti, mi sembra che abbiano fatto tutti “il loro dovere” (cioè scioperare), la chiusura è stata mantenuta". Lorenzo Reggiani, coordinatore Faib Confesercenti, traccia un primo bilancio dello sciopero dei benzinai, scattato dopo che la categoria è stata messa sotto accusa per l’aumento dei prezzi dei carburanti, avvenuto dopo che il governo ha eliminato la riduzione delle accise.

"Gli impianti gestiti dalle compagnie o i gestori che non hanno aderito all’iniziativa dei sindacati, oltre alle pompe bianche, hanno registrato come percentuale di adesione alla protesta una presenza 50 e 50. Sarebbe attorno al 50 per generale in generale l’adesione allo sciopero, ma se guardiamo pompe bianche e associati siamo sull’80%. In tangenziale su cinque impianti quattro sono aperti, ma è un caso".

"Dal nostro punto di vista l’attenzione è significativa - prosegue Reggiani –. Seriamo che il nostro passo indietro (lo sciopero di un giorno anziché due) faccia sì che il governo attui tutti gli emendamenti promessi. Si spera che nel tavolo dell’8 febbraio si mettano in atto tutte le misure che chiediamo da anni. Dovrebbe portare benefici a tutti".

"Nessuna lamentela particolare, le pompe gross erano aperte e la gente ha comunque avuto modo di fare rifornimento. Gli unici contrari sono state le associazioni di consumatori, ma non abbiamo registrato particolari lamenti dai cittadini, anzi ci sentivamo capiti e supportati. Chi ha voluto fare rifornimento è stato avvisato abbastanza per tempo da avere ampia possibilità di farlo. Anche esponenti dell’autotrasporti ha solidarizzato con noi, è chiaro per tutti - conclude il coordinatore Faib Confesercenti - che il problema dei prezzi dei carburanti ha un’origine diversa rispetto alla nostra categoria".