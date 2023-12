Sciopero da Ems Group. A rischio le tredicesime

di

A rischio le tredicesime dei dipendenti di Ems Group, gli stipendi di gennaio in forse. I contributi Inps sono stati rateizzati, ma le rate dei Tfr non vengono pagate ai dipendenti usciti di recente (se non in minima parte e non per tutti), mentre i 900 fornitori (200 tra Reggio e Parma) vantano circa 80 milioni di euro i crediti congelati e molte non sanno come pagare i propri lavoratori. Clausole contenute nell’unica offerta vincolante di acquisto arrivata alla proprietà – Xenon Private Equity – sono state definite "inaccettabili e da rimuovere" dal commercialista Francesco Notari, nominato per gestire il delicato percorso di composizione negoziata della crisi.

Questa è la situazione nel giorno, ieri, in cui la Fiom Cgil ha indetto il primo sciopero – il prossimo potrebbe essere lunedì – e portato alle 9 davanti al Municipio di Montecchio un gruppo di lavoratori del colosso del packaging. Il sindaco Fausto Torelli prima è stato con loro, poi ha deciso di riceverli tutti e la riunione si è spostata nella sala della Rocca. Qui Torelli si è seduto al tavolo con il segretario provinciale della Fiom Simone Vecchi e con il referente delle tute blu della Val d’Enza, Giovanni Prisco. Tante storie personali, nella sala, come quella del fornitore Giorgio Boffa che, in lacrime e inveendo contro la gestione fallimentare dei manager Xenon, ha spiegato di aver venduto anche le auto di famiglia per poter pagare lo stipendio ai propri lavoratori. Stante la profonda crisi finanziaria (si parla di circa 300 milioni di euro di passivo) e il perdurante atteggiamento fumoso dei vertici, Torelli ha detto chiaramente che lui e l’amministrazione si impegneranno insieme ai sindacati per il salvataggio: "Difendere il gruppo non è solo un dovere politico, ma soprattutto di responsabilità verso il futuro del territorio. Deve essere favorito un percorso di uscita dalla crisi: Provincia e Regione devono rendersi conto che in queste aziende storiche c’è anche valore legato alla cultura del lavoro che non si può barattare. Oltre ai posti di lavoro, è da difendere l’indotto".

Sarà interessato anche il Pd e i sindacati pensano a una manifestazione a Milano sotto le finestre di Xenon che, "da quando a preso in mano il gruppo, ne ha devastato l’attività pur in presenza di commesse e clienti come Coca-Cola, Mutti e Sammontana". La giunta Torelli aveva sino a ora tenuto un profilo basso per agevolare le trattative con possibili compratori ma ha deciso di mandare un messaggio duro dopo che mercoledì 13 al tavolo regionale il razionale e pacato Notari ha chiesto all’unico "pretendente" di riscrivere le clausole; entro giovedì sarà pronto il nuovo documento.