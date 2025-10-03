Sciopero, a Reggio Emilia 15mila in piazza e stazione chiusa. Studentesse si incatenano ai cancelli della scuola

Reggio Emilia, 3 ottobre 2025 - Quindicimila persone sono scese stamattina per le strade e le piazze di Reggio Emilia per lo sciopero generale proclamato da Cgil e sindacati di base per manifestare contro il blocco della missione umanitaria della nave Global Sumud Flotilla a largo di Gaza, da parte dell’esercito israeliano mercoledì scorso.

Lo sciopero generale è stato proclamato da Cgil e sindacati di base (Artioli)

Il colorato corteo, con bandiere della Palestina e striscioni pro Pal, è partito dal polo scolastico di via Makallè, bloccando temporaneamente le strade, percorrendo la circonvallazione cittadina e la via Emilia per arrivare in corso Garibaldi. Da qui si sono divisi due ‘serpentoni’ con alcuni studenti e centri sociali che sono andati verso la stazione ferroviaria centrale con l’intento di occuparla; ma davanti a loro si sono poste le forze dell’ordine che hanno chiuso temporaneamente l’hub, impedendo ogni accesso e sospendendo la circolazione dei treni in via cautelativa. Non si sono tuttavia registrati incidenti.

Mentre sono partiti cori contro il ministro Salvini ("Teme la nostra marea"). L’unico momento di tensione si è verificato prim’ancora che il corteo partisse, quando alcune studentesse e attiviste dei centri sociali hanno sbarrato l’accesso al polo scolastico, incatenandosi ai cancelli e mettendo il lucchetto ad altri ingressi, impedendo l’entrata in classe di chi voleva fare lezione.

Il corteo fermo alla stazione di Reggio Emilia (Artioli)

Mentre un’altra parte della protesta è approdata davanti alla Prefettura, con la Cgil in cima al gruppone. Con alcuni che sono poi arrivati fino in piazza del Monte, a pochi passi da piazza del municipio. “Una risposta di civiltà enorme da parte di una città che sa quanto sia faticoso a volte stare dalla parte giusta della storia, ma non per questo si volta dall'altra parte. Grazie Reggio Emilia”, ha detto il segretario generale provinciale della Cgil, Cristian Sesena. Stando ai dati forniti dalla Camera del Lavoro, secondo le prime stime, in alcune aziende lo sciopero è arrivato al 90%.

La manifestazione si è conclusa alle 13 e tutto è rientrato nella norma, col traffico – che aveva subito disagi – che è tornato alla regolarità, mentre la stazione è stata riaperta.