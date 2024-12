Sciopero Meta System: Sindacati incontrano la prefetta per accelerare il Tavolo di crisi

Ancora sciopero per le lavoratrici e i lavoratori della Meta System. E ieri Cgil e Uil hanno incontrato, con richiesta urgente, la prefetta Maria Rita Cocciufa, che nonostante gli impegni ha liberato l’agenda per ascoltare subito i sindacati.

All’incontro hanno partecipato il segretario generale della camera del lavoro Cgil di Reggio Emilia, Cristian Sesena; il coordinatore della Uil Modena Reggio, Roberto Rinaldi; i segretari generali di Fiom e Uilm Simone Vecchi e Jacopo Scialla; Cinzia Sacco della Filt Cgil, insieme ai rappresentanti sindacali della Meta System.

Durante l’incontro è stato descritto alla rappresentante del governo nella nostra provincia la drammatica situazione in cui versa la Meta System e anche le possibili vie d’uscita dall’attuale stallo, chiedendo un supporto nell’accelerazione della convocazione del Tavolo di crisi del Ministero del Made In Italy.

La prefetta ha preso in carico la vicenda, con l’impegno di scrivere a strettissimo giro al Ministero, per una convocazione. È poi stato fatto un appello alla Confindustria locale ad agire congiuntamente al sindacato in un’azione a tutela dell’industria del territorio.

"Il tempo corre, per questo necessita un tavolo urgente in cui sindacati, impresa, e potenziali acquirenti possano sedersi e negoziare in maniera trasparente per costruire il futuro di questa azienda – hanno dichiarato i sindacati –. Lo sciopero proseguirà fino a quando l’azienda non darà prove documentali degli accordi che sta prendendo con i clienti per garantire la continuità occupazionale e fino a quando avremo una data certa di convocazione da parte del Ministero".

Oggi hanno incrociato le braccia anche le addette e gli addetti della cooperativa Integra che lavora in appalto per Meta System, con una fermata proclamata dalla Filt Cgil e dalla Uil Trasporti di Reggio Emilia. Contemporaneamente, le assemblee sindacali svolte a Mornago da Fim e Fiom, all’interno dello stabilimento Meta System in provincia di Varese, hanno votato l’astensione dal lavoro collettiva per oggi e lunedì 16 dicembre dopo aver scioperato già l’11 dicembre.

Lunedì 16 è confermato un incontro del Tavolo di crisi della Regione Emilia Romagna. Sarà presente l’assessore e vice presidente della Regione, Vincenzo Colla.