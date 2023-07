Sciopero nei Lidl "Chiusura alle 21,30? Non siamo dipendenti di un night club"

di Daniele Petrone

"Non lavoriamo al night, vorremmo mettere a letto noi i nostri bambini e non le baby sitter". Un eloquente cartello spiega meglio di qualunque altra frase i motivi dello sciopero indetto per tutta la giornata di ieri dai lavoratori dei supermercati della catena tedesca Lidl a Reggio. Una quarantina di dipendenti si sono ritrovati all’alba nel parcheggio del punto vendita di via Piccard per protestare fino a sera contro l’estensione dell’orario d’apertura – "come da decisione unilaterale dell’azienda", puntualizzano i sindacati Cgil, Cisl e Uil – dalle 21 alle 21,30. Con loro c’erano anche alcuni lavoratori dello store di via Gramsci (che a differenza di quello di Pieve Modolena – è rimasto aperto).

Bandiere, fischietti, cori e gli inviti ai clienti che sopraggiungevano a tornare a casa, distribuendo i volantini con le motivazioni del presidio. "Siamo prevalentemente donne e mamme – gridano a gran voce le lavoratrici – Chiudere alle 21,30 significa che finiamo il nostro turno alle 22 per tutto ciò che c’è da fare. Così, torniamo a casa anche alle 22,15 o alle 22,30". A far loro eco è Franceso Putortì, funzionario della Cgil. "Qui si lavora 13 ore al giorno, sette giorni su sette e praticamente 365 giorni all’anno dato che di festivi se ne fanno pochi. Sono ormai turni ordinari e la mezzora in più non viene pagata. Questo è un settore prevalentemente femminile dov’è già prevista un’estrema flessibilità. Allungare l’orario è un’assurdità per una città come Reggio. Una decisione immotivata: non siamo Rimini o Venezia dove arrivano orde di turisti. Per le dipendenti, soprattutto per chi ha figli, è difficile organizzarsi. Chiediamo all’azienda di tornare sui propri passi, altrimenti non ci fermeremo qui. Abbiamo predisposto un pacchetto di 40 ore di sciopero".

I problemi inoltre non finiscono qui. "Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso – continua Putortì – Spesso si verificano code alle casse e tensioni coi clienti per colpa della carenza di personale, servirebbero almeno tre persone in più per entrambi i punti vendita reggiani". Il Lidl sul Lungo Crostolo ha chiuso lo scorso 31 maggio, col personale che è stato assorbito e spalmato tra gli altri due supermercati, "ma non basta".

L’azienda però non ci sta e replica tramite una nota: "Non condividiamo le motivazioni alla base dello stato d’agitazione. Il prolungamento dell’orario di apertura di soli 30 minuti si riferisce esclusivamente ai mesi estivi ed è pertanto relativo a un periodo di tempo limitato. Inoltre, l’organico è in linea con quanto previsto dal fabbisogno di entrambi i punti vendita".