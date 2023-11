Sciopero oggi Reggio Emilia, oltre cinquemila al corteo Cgil e Uil

Reggio Emilia, 17 novembre 2023 – Cielo blu intenso, bandiere azzurre e rosse nel vento caldo sotto un sole generoso, striscioni della Fiom e della Uil, trombe da stadio e fischietti: oltre 5mila persone si sono mosse dal centro di Reggio Emilia per raggiungere l’area delle ex Reggiane, cuore della storia industriale della provincia.

La chiamata dei sindacati al corteo in occasione dello sciopero generale ha avuto una risposta oltre ogni aspettativa. Bloccata la via Emilia e bloccato l’asse di Viale Del Partigiano da un serpentone di manifestanti lungo quasi un chilometro. Oltre 15 pullman da tutta la provincia hanno portato sotto il grattacielo i lavoratori, altri sono arrivati con le loro auto. E alla fine, tutto il viale accanto all’ex stabilimento industriale, si è riempito. Un senso di eccitazione e soddisfazione sui volti dei manifestanti. "Questa è una giornata oltre ogni aspettativa, sia come meteo che per la riuscita”, sono state le prime parole dei relatori. Sul palco insieme ai delegati il segretario generale della Camera del Lavoro di Reggio Cristian Sesena e Rocco Palombella, segretario nazionale Uilm.