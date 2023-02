Sciopero per il lavoro agile Braccia incrociate alla Ask

La nuova frontiera dello sciopero si chiama smart working. E non potevano che essere le ex Reggiane a ospitare il primo picchetto organizzato in tal senso dalla Fiom Cgil, dove gli impiegati della Ask Industries (azienda impegnata nella produzione di componenti tecnologiche per le automobili) hanno proclamato 4 ore di sciopero davanti alla sede del Capannone 18, all’interno di un negoziato ormai in stallo.

"I lavoratori pretendono il diritto allo smart working, e non da meno l’aumento di salario fisso", ha ribadito decisa Viola Malandra, funzionaria Fiom. Di recente, spiegano le ‘tute blu’, "la direzione aziendale della Ask Industries ha fatto pervenire un testo di accordo individuale sul tema dello smart working (il lavoro agile da casa, ndr) che al sindacato è apparso più un manifesto politico che una proposta di mediazione". E il motivo è presto detto: "L’azienda ha sì riconosciuto la possibilità di lavorare da casa, ma riservandosi di poterlo revocare senza motivo da un giorno all’altro. Una assurdità contrattuale".

La Fiom ha anche portato una ricerca dove viene evidenziato come gli impiegati chiedono a larga maggioranza il ‘lavoro agile’, su 2-3 giorni settimanali, "attraverso una regolamentazione collettiva che lo garantisca come diritto individuale". Ma sul tavolo c’è anche l’annosa questione dei salari, una problematica sempre più evidente anche nella nostra provincia: "I bilanci aziendali descrivono una condizione economica in continuo miglioramento – chiosa Malandra – che giustifica le nostre richieste di aumenti fissi per poter andare incontro all’attuale inflazione. Lo sciopero è riuscito; ora riparta la ‘trattativa’".