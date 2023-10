Sciopero, salta l’intervento: rispedito a casa con due tumori

Reggio Emilia, 25 ottobre 2023 – Ricoverato all’ospedale Core di Reggio Emilia per un intervento di chirurgia oncologica, viene rimandato a casa per via dello sciopero del personale sanitario.

Nicola Barile ha 44 anni, un figlio di 14 ed è separato. Nato in Liguria, vive a Casalgrande da più di vent’anni. Il 13 luglio del 2023 la sua vita è stata stravolta dalla prima diagnosi: carcinoma renale maligno. Poco più di un mese fa, la seconda: linfoma nh polmonare, molto probabilmente localizzato su milza e stomaco.

Nel riquadro Nicola Barile, 44 anni, mentre aspettava il 20 ottobre di entrare in sala operatoria

Ci racconti com’è andata. Quando è stato ricoverato?

"Sono entrato al Core il 19 ottobre, alle 15.30, per una nefrectomia radicale. In pratica mi avrebbero dovuto togliere rene, surrene e una parte dell’uretra. Dalle 18 di quella sera sono rimasto a digiuno, ho fatto tutti i prelievi e gli accertamenti. L’operazione era in programma per il giorno dopo, alle 13. Arriva l’una del pomeriggio e passano altre tre ore circa, in cui provo a capire cosa succede senza ottenere risposte. Fino a quando si presentano da me il medico e il chirurgo, dicendomi che l’intervento non si poteva più fare".

Lì per lì come l’ha presa?

"Devo dire che ho apprezzato il garbo con cui me l’hanno detto. Hanno anche specificato che loro sarebbero stati pronti a operarmi, ma di fatto mancava tutto il resto del personale della sala operatoria, per via dello sciopero. Non sono arrabbiato nemmeno con quelli che hanno scioperato, chiariamoci. Mi lascia senza parole, in generale, com’è stata gestita la cosa. Dello sciopero si sapeva da tempo, perché farmi ricoverare proprio quel giorno? O comunque, visto che non stiamo parlando di un ascesso dentale, almeno ditemi chiaro e tondo che c’è il rischio che l’operazione salti, e io mi preparo anche mentalmente alla possibilità".

Ha avuto aggiornamenti su quando si potrà operare?

"Ho chiamato io in ospedale, per capire. Mi ha richiamato la mia oncologa dicendo che si era informata in reparto, e che entro un paio di settimane mi avrebbero ricontattato. Le dirò: meno male che una cosa del genere è capitata a me e non a qualcun altro".

In che senso?

"Intendo dire che ho, di mio, un carattere forte e paziente. Tante persone, specialmente dopo diagnosi del genere, soffrono di forti tracolli psicologici. Non che io sia di pietra: banalmente, prima di sapere che finirò sotto i ferri vorrei poter, che so, andare a vedere il mare. Invece meglio rimanere nei paraggi, si sa mai che si liberi il posto per l’operazione un giorno per l’altro. Onestamente non so se quello che dico è giusto o sbagliato dal punto di vista giuridico, né intendo puntare il dito su un colore politico o un altro, e non voglio nemmeno mettermi a parlare di soldi. Io mi limito a considerare come certe cose siano davvero dure da metabolizzare. La prima cosa fondamentale per un malato oncologico è la salute psicologica. Invece, detta come va detta, mi ritrovo a ricevere prima la pensione di invalidità dell’Inps che l’appuntamento per l’intervento".

Lei che lavoro faceva prima?

"Ero un agente di commercio nel settore dell’estetica".

Quando ha ricevuto la diagnosi?

"La prima, quella del carcinoma, a luglio. La seconda circa un mese fa. Tra l’altro ho fatto da poco altre due biopsie, al midollo e allo stomaco. Sono in attesa dei responsi: se nello stomaco trovano una cellula diversa rispetto a quella del linfoma, i tumori diventano tre. Ma, se posso, rimetterei in chiaro una cosa".

Certo.

"Io sono il primo a dire che in Italia nella Sanità abbiamo professionisti più che validi. Le stesse oncologhe che mi seguono mi hanno fatto fare cinque biopsie in tre mesi: un impegno e una determinazione esemplari. Quello che è capitato a me parte da più in alto: non è come la sanità viene fatta, ma come viene gestita e organizzata, a tutti i livelli. Ed è una gestione che troppo spesso si dimentica che i pazienti sono, prima di tutto, degli esseri umani".