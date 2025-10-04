Sciopero: studenti abbandonati dallo scuolabus

"Lasciati a piedi dallo scuolabus".

Di questo si lamentano alcuni genitori di studenti delle scuole secondarie di primo grado di Bibbiano. La previsione dello sciopero del personale docente e Ata ha creato non pochi problemi alle famiglie del distretto Val d’Enza, ma anche alle amministrazioni comunali e alla ditta Fontana, titolare di tutti i servizi di scuolabus. Fino all’ultimo minuto i genitori non sapevano se gli insegnanti sarebbero stati presenti al lavoro, con le chat whatsapp di classe che già dalla sera di giovedì erano roventi. In alcuni comuni, come Cavriago e Campegine, grazie al tam-tam informale è stato chiaro da subito l’orientamento della maggioranza degli insegnanti e che le scuole elementari sarebbero rimaste chiuse, le famiglie si sono organizzate di conseguenza e gli scuolabus non sono passati. Altrove, nell’incertezza c’è chi ha portato i figli a scuola per verificare di persona la situazione. A Bibbiano come in altri paesi, sono state avvertite le famiglie con comunicazioni ufficiali: gli scuolabus della Fontana avrebbero portato i ragazzi davanti alle scuole e, in caso di chiusura, li avrebbero riaccompagnati a casa. In questo caos, alcune decine di alunni delle medie di Bibbiano sono rimasti a piedi alla fermata e sono dovuti rincasare: alcuni genitori lavoratori hanno supplito alla mancanza del mezzo pubblico (magari grazie a nonni, parenti o amici); altri si sono ritrovati al lavoro con i figli soli a casa e hanno dovuto fare i salti mortali per risolvere il problema. Peraltro le lezioni alle medie si sono svolte regolarmente in quasi ogni classe.

Francesca Chilloni