Sciopero transfemminista e mobilitazione

Un presidio (alle 10.30) davanti al Conad di via Luxemburg, un presidio in piazza Martiri del 7 Luglio e da lì un corteo che, alle 17.30 partirà alla volta del piazzale della stazione storica. Sono le ’tappe’ della manifestazione indetta per l’8 marzo dall’associazione ’Nondasola’ di Reggio Emilia, a cui hanno aderito anche altre realtà cittadine.

"Con lo slogan Lotto, boicotto, sciopero, anche quest’anno – il nono consecutivo – l’8 marzo sarà sciopero transfemminista globale a Reggio Emilia", commentano gli organizzatori delle manifestazioni.

"È di vitale importanza per noi continuare a sottrarre questa data alla commercializzazione della festa o, peggio, alla propaganda governativa della premier sulla parità di genere e sulla ripresa dell’occupazione femminile, contestando le politiche mistificatorie e neo-autoritarie del governo sulla famiglia e la natalità, sul lavoro, sulla sanità, sulla scuola e sulla sicurezza".

E ancora: "Con lo sciopero transfemminista vogliamo rendere visibili e dare riconoscimento a tutti quei lavori essenziali, sfruttati, precari, non riconosciuti come tali, trovando insieme pratiche di lotta che consentano l’astensione dal lavoro - da ogni forma di lavoro, a cominciare da quello di cura nei contesti famigliari, considerato normalmente un ‘non lavoro’".

Questo il percorso del corteo cittadino del pomeriggio: ritrovo alle 17 in Piazza Martiri del 7 Luglio, Corso Cairoli, via Mazzini, via Emilia S. Stefano, via Carducci, Piazza Prampolini, via Corridoni, via Emilia S. Pietro, via Campo Samarotto, via Eritrea, Piazzale Marconi (Stazione).

Con Nondasola sfileranno anche Coordinamento Rabûn, LabAq16, Città Migrante, Casa Bettola, Adl Cobas, Cgil, Fiom, Collettiv* Ludovica, Spazio Donna, Extinction Rebellion, Assemblea Bosco Ospizio, Murga L’oka, Coro L’Amata Rossa, Gatte Morte, Assemblea Reggiana per la Palestina, BDS Reggio Emilia, Donne in nero, Donne Libertarie e Amnesty Reggio Emilia.