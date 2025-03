‘Sciopero’ volontari Croce Rossa. Il presidente invita a smorzare i toni: "Diversità di vedute non ci dividano"

"Mi auguro che le diversità di vedute non siano fonte di divisione o di barriere, ma aiutino tutti noi e la nostra associazione a crescere". Mario Restuccia, presidente della Croce Rossa di Reggio, smorza i toni e preferisce un richiamo costruttivo dopo le polemiche dei giorni scorsi sollevate da un gruppo di volontari dissidenti che – come svelato dal Carlino – hanno portato all’astensione dai turni in segno di protesta contro il direttivo del comitato di Reggio; uno ‘sciopero’ senza precedenti che ha creato non poche difficoltà alla pubblica assistenza che ha potuto garantire il servizio solo grazie all’ausilio di volontari arrivati da altri comitati della provincia.

Inoltre, il gruppo ha inviato una lettera al comitato regionale per mettere a conoscenze di diverse problematiche: dalla ‘bocciatura’ per ben due volte del bilancio di previsione da parte dell’assemblea (non per problemi di dissesto finanziario, ma per "gestione poco chiara", come hanno spiegato i dissidenti) nonché una serie di dimissioni (tra cui quella del vicepresidente Beatrice Marmiroli) da alcuni ruoli, non ancora sostituiti tramite elezioni supplettive perché andate deserte creando anche un problema di regolamento dato che manca ora una ‘quota rosa’ nel direttivo che era occupato proprio dalla Marmiroli.

"Al di là delle opinioni che ciascuno può legittimamente avere, per quanto riguarda la vita dell’associazione – dice Restuccia in una nota inviata ieri – Non vorrei però che queste facessero passare in secondo piano l’importante attività che Croce Rossa, ogni giorno, mette in campo. In favore dei cittadini, di chi ha bisogno, di chi si trova ad affrontare situazioni difficili, che siano vicino a casa nostra ma anche lontano, nello spirito che ci caratterizza da sempre. Vorrei solo ricordare che il Comitato di Reggio, attraverso lo straordinario impegno delle volontarie, dei volontari e dei dipendenti, supporta quotidianamente la comunità erogando numerosi servizi. Nel 2024 abbiamo raggiunto oltre 15mila beneficiari, confermando in volume l’attività del 2023, per un totale di quasi 16mila servizi. E non dimentichiamo che, a fronte di questa mole di attività, nell’ultimo triennio il Comitato ha sempre approvato i propri bilanci consuntivi in positivo".

Per quanto riguarda poi il dibattito interno "trovo del tutto normale – continua Restuccia – che nell’ambito di una realtà associativa grande come la nostra ci siano diversità di vedute, differenti opinioni. Tutte rispettabilissime e accettate, nel rispetto dei principi di democrazia che abbiamo sempre sostenuto. Quello che mi auguro, è che queste diversità non siano fonte di divisione o di barriere, ma aiutino tutti noi a crescere, a migliorare la nostra capacità di dare risposte e di essere utili al prossimo, davanti ad ogni difficoltà. Come abbiamo sempre fatto. Siamo e saremo sempre l’Italia che aiuta. Ogni momento di condivisione ci consente di confrontarci costruttivamente nel rispetto dei princìpi della Croce Rossa".

