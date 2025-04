Scippa il telefono ad un uomo. Ladro rincorso da due ragazze

Un altro furto in centro storico, questa volta però sventato dall’aiuto e la determinazione di due giovani reggiane. Vittima un uomo, cliente del Cafè San Prospero, a cui un ragazzo giovane e pare di origine straniera ha rubato il cellulare, in pieno giorno, per poi scappare. Le due ragazze stavano facendo un giro in centro, il pomeriggio della domenica di Pasqua attorno alle 17, quando hanno sentito delle grida in via Antonino Franzoni (a due passi da piazza San Prospero). "Uno dei clienti del bar era appena stato derubato del suo telefono – raccontano –. Un ragazzo era passato lì davanti e in un attimo glielo aveva portato via".

Le due hanno visto il ladro correre via, in direzione di piazza Fontanesi. Arrivate in fondo a via San Carlo, avevano quasi perso le sue tracce. "Lui probabilmente si era nascosto in qualche vicolo nei paraggi – proseguono – ed essendo rimasto sempre di spalle, non doveva aver visto che eravamo noi a rincorrerlo". Proprio mentre si erano fermate a parlare con un signore su quanto appena accaduto, ecco che il ragazzo ricompare. Una delle due lo ha riconosciuto dall’abbigliamento.

Quando il giovane ladro si è accorto di essere stato identificato, è ripartito a correre... ma lo stesso hanno fatto le due ragazze. "Deve aver capito che non avremmo mollato – dicono le due ragazze – e mentre correvamo lo abbiamo visto gettare il telefono su una delle auto parcheggiate lungo la via". Quando sono tornate per restituire il cellulare al proprietario, sul posto era arrivata anche la polizia, avvertita dalla vittima del furto. Una conclusione a lieto fine, seppur non senza fatica, e ricompensata con un aperitivo offerto dalla vittima del furto alle due ragazze.

g.ben.