Scippato: in borsa aveva mille euro

Si allunga ogni giorno di più l’elenco dei furti con destrezza messi a segno ai danni di donne e soprattutto di pensionati, avvicinati nei parcheggi di centri commerciali e supermercati, mentre caricano la spesa in auto. Almeno tre i colpi a segno negli ultimi giorni a Guastalla. All’opera ladri che distraggono le vittime, mentre un complice si impossessa di borselli e borsette che si trovano nelle auto in sosta nei parcheggi. In un caso il derubato si è trovato un ammanco di oltre mille euro, appena riscossi per pagare utenze varie, che aveva in una borsetta, portata via insieme ai documenti e altri vari effetti personali. Dei vari episodi sono state informate le forze dell’ordine per avviare le indagini sui vari furti.