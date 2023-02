Scivola sul ghiaccio e nella caduta batte la testa restando al momento disorientato: immediato l’intervento del soccorso in pista che, mediante taboga, ha portato a valle l’infortunato, quindi trasferito in elicottero all’ospedale di Reggio per accertamenti. Non era in pericolo di vita. L’incidente è accaduto ieri mattina verso le ore 9 presso la stazione sciistica di Cerreto Laghi, davanti al rifugio La Piella (nel comprensorio delle piste) dove l’uomo, un 57enne residente a Villa Franca Lunigiana, è scivolato nel ghiaccio davanti allo stesso rifugio. Subito l’intervento dall’equipe del soccorso in pista e poiché l’uomo appariva molto disorientato, il medico di servizio ha ritenuto opportuno allertate l’elisoccorso. Notizie di miglioramento dell’infortunato sono giunte nel pomeriggio ai familiari presenti a Cerreto Laghi.

s.b.