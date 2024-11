Scivola sulla ferrata. Giovane soccorso sul Monte Penna

Scivola lungo la ferrata di Monte Penna (comune di Villa Minozzo), subito attivato il Soccorso Alpino. Nel percorrere il sentiero attrezzato che porta alla cima di Monte Penna, un escursionista è scivolato procurandosi un lieve trauma ad un braccio. È stato attivato EliPavullo e sul posto è arrivato il tecnico dell’elisoccorso che ha recuperato il giovane, un reggiano di 22 anni, tramite verricello portandolo in salvo a bordo dell’elicottero. Successivamente l’infortunato è stato portato al campo sportivo di Civago dove il personale sanitario di EliPavullo e quello dell’ambulanza Croce Verde di Villa Minozzo hanno valutato le condizioni dell’infortunato, non gravi, per cui l’escursionista 22enne ha rifiutato l’ospedalizzazione rientrando in autonomia.

s.b.