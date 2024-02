Scivola sull’argine e cade nel Crostolo. Salvato dai pompieri

Un pedone è scivolato lungo l’argine ed è caduto nel torrente Crostolo. Una brutta disavventura per un uomo ieri pomeriggio intorno alle 17,30, in via Vincenzo Ferrari, a Pieve Modolena.

Fortunatamente la poca acqua presente non ha creato una situazione di pericolo, ma il malcapitato non riusciva più a risalire. Così è stato dato l’allarme ai vigili del fuoco che sono intervenuti per recuperarlo e portarlo in salvo per poi affidarlo alle cure del personale sanitario che lo ha trasportato in ambulanza al pronto soccorso con un codice di media gravità.

Sul posto anche la polizia locale.