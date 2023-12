Scolaresche in visita al Forsu, insorge il M5s: "Via i bimbi dal biogas"

Due terze classi delle scuole elementari Allegri di Correggio alla scoperta dei meccanismi del riciclo dei rifiuti. E’ avvenuto all’impianto Forsu di Gavassa, al centro di forti polemiche tecniche e politiche. Lo scontro diventa dunque inevitabile dopo che circa cinquanta alunni della scuola correggese sono stati portati a visitare l’impianto. "Abbiamo voluto questa visita nell’ambito della giornata del suolo – spiega l’assessore correggese Giovanni Viglione – per spiegare ai bambini il ciclo completo del rifiuto, dal suolo al suolo. I bambini hanno portato a casa un sacchetto di compost ed altro ne prenderanno le loro scuole, in modo da sensibilizzare le classi su un tema fondamentale".

Immediata la risposta dei consiglieri comunali Paola Soragni (M5s di Reggio) e Giancarlo Setti (M5s di Correggio): "Tenete lontani i bambini da simili impianti a biogas – dicono – che sono a rischio di esplosione, in particolare nella zona dei serbatoi del gas. Inoltre, l’impianto emette inquinanti come ossidi di azoto, polveri sottili, composti organici volatili ed anche un po’ di formaldeide, tanto per non farsi mancare niente. Ci si domanda se tale invito con scopo pedagogico (per non pensare male – propagandistico) non sia avvenuto in modo avventato". E poi un invito: "Evitiamo il Forsu e mandiamo i nostri scolari in gita al mare. Almeno, per un giorno, potranno respirare aria pulita…".